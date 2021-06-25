Манчини о 2:1 с Австрией: «Италия заслуженно победила. Должны были забить два раньше и не доводить до дополнительного времени»

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итог матча 1/8 финала Евро-2020 с Австрией (2:1).

«Мы довели дело до победы, потому что мы заслужили это, хоть и пропустили с углового. Рано или поздно нам должны были забить.

Честно говоря, мы должны были забить два намного раньше и не доводить до дополнительного времени, из-за этого мы подустали, но мы заслуженно победили.

Игроки, вышедшие на замену, показали правильный настрой и сразу же начали вносить изменения в матч. Они сыграли выдающимся образом после того, как замененные отдали все силы.

Я знал, что это будет сложно, возможно, сложнее, чем будет в четвертьфинале. Матчи могут сложиться неудачно, но мы сыграли хорошо», – сказал тренер.

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