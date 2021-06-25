Италия – Австрия. Жоржиньо, Иммобиле, Забитцер и Арнаутович играют. Онлайн-трансляция

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборные Италии и Австрии играют на стадионе «Уэмбли».

Итальянцы вышли в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе А, одержав три победы в трех матчах и ни разу не пропустив. Австрийцы попали в 1/8 финала турнира со второго места в группе С, где также выступали Нидерланды, Украина и Северная Македония.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Италией и Австрией.

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