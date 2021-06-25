Италия – Австрия. Жоржиньо, Иммобиле, Забитцер и Арнаутович играют. Онлайн-трансляция

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборные Италии и Австрии играют на стадионе «Уэмбли».
Итальянцы вышли в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе А, одержав три победы в трех матчах и ни разу не пропустив. Австрийцы попали в 1/8 финала турнира со второго места в группе С, где также выступали Нидерланды, Украина и Северная Македония.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Италией и Австрией.
- Дата проведения
- 26 июня, 22.00, «Уэмбли»
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Италия –
Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Ди Лоренцо, Ачерби, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Барелла, Инсинье, Иммобиле.
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Австрия –
Бахманн, Алаба, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Гриллич, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер, Забитцер, Арнаутович.
- Предупреждение:
- Арнаутович (2).