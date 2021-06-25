Италия – Австрия. Жоржиньо, Иммобиле, Забитцер и Арнаутович играют. Онлайн-трансляция

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В матче 1/8 финала Евро-2020 сборные Италии и Австрии играют на стадионе «Уэмбли».

Итальянцы вышли в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе А, одержав три победы в трех матчах и ни разу не пропустив. Австрийцы попали в 1/8 финала турнира со второго места в группе С, где также выступали Нидерланды, Украина и Северная Македония.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Италией и Австрией.

Италия – Австрия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
26 июня, 22.00, «Уэмбли»
Онлайн матча
ИталияДоннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Ди Лоренцо, Ачерби, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Барелла, Инсинье, Иммобиле.
АвстрияБахманн, Алаба, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Гриллич, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер, Забитцер, Арнаутович.
Предупреждение:
Арнаутович (2).

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