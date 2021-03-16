«Ливерпуль» сделал запрос о трансфере Мбаппе. Игрок хочет только в «Реал» (Marca)

«Реал» является не единственным претендентом на нападающего «ПСЖ» .

Как утверждает Marca, направил запрос в , чтобы узнать, можно ли приобрести форварда этим летом.

В это трансферное окно сделка практически невозможна. Наиболее вероятен вариант, при котором Мбаппе сменит клуб летом 2022 года.

Парижане четко дали понять «Ливерпулю», что не собираются продавать француза в летнее трансферное окно.

Клуб пытается убедить Мбаппе остаться и планирует совершить несколько крупных трансферов, чтобы доказать футболисту, что у клуба большие амбиции. Обсуждаются варианты с приглашением Поля Погба, Серхио Рамоса и Криштиану Роналду.

По данным источника, Мбаппе хочет перейти в . Другие клубы его не интересуют.

В минувшем сезоне 22-летний форвард забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. В трех матчах Евро-2020 француз пока не сумел отметиться результативными действиями.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

Килиан Мбаппе, каким мы его не знаем