Денис Лебедев: «Сколько у нас футболистов сорят деньгами. Эти люди хоть одну операцию оплатили ребенку? Нельзя так жить, имейте совесть»

Российский боксер прокомментировал критику в адрес сборной России по футболу, которая вылетела с , заняв последнее место в группе.

«Мне, конечно, жаль ребят. Да и у нас сейчас народ злой. Но хвалить не за что. И тут уже получайте то, что заслужили.

Сколько у нас футболистов, которые сорят деньгами, а потом снимают на видео. Не все, конечно, такие. Но вы все эти случаи знаете.

А пас этот назад! Что это такое? Привыкли назад отдавать… Да еще такие зарплаты! В голове не укладывается! Провести бы опрос.

Эти люди хоть одну операцию оплатили ребенку? Я на стороне людей. Но нельзя так жить! Имейте совесть», – сказал Лебедев.

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