Денис Лебедев: «Сколько у нас футболистов сорят деньгами. Эти люди хоть одну операцию оплатили ребенку? Нельзя так жить, имейте совесть»

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал критику в адрес сборной России по футболу, которая вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе.
«Мне, конечно, жаль ребят. Да и у нас сейчас народ злой. Но хвалить не за что. И тут уже получайте то, что заслужили.
Сколько у нас футболистов, которые сорят деньгами, а потом снимают на видео. Не все, конечно, такие. Но вы все эти случаи знаете.
А пас этот назад! Что это такое? Привыкли назад отдавать… Да еще такие зарплаты! В голове не укладывается! Провести бы опрос.
Эти люди хоть одну операцию оплатили ребенку? Я на стороне людей. Но нельзя так жить! Имейте совесть», – сказал Лебедев.
«Поучатся, как держать удар». Федерация бокса России вызвала сборную по футболу на тренировку
Григорий Дрозд: «У Черчесова проблемы с воспитанием. Его надо менять»