Италия с общим счетом 34:1 выиграла 12 матчей подряд. Это рекордная серия сборной

Сборная Италии в дополнительное время одержала победу над Австрией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.
Команда Роберто Манчини одержала рекордную для себя двенадцатую победу подряд. Серия длится с 11 ноября 2020 года.
Ранее Италия победила Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0), Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0).
Общий счет за 12 игр – 34:1.
В следующей игре Италия встретится с Бельгией либо Португалией.