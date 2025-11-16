Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»

Вячеслав Колосков: Чили показала России, что такое уровень индивидуального мастерства.

Вячеслав Колосков оценил поражение сборной России от Чили (0:2) в товарищеском матче.

«Это должно было когда-то произойти — все серии заканчиваются. Проиграли по делу, честно говоря, хотя игру нашей сборной в этот раз хотелось смотреть — самоотдача была, отверженность. Но неточные передачи, недостаток индивидуального мастерства и нелепые ошибки в обороне не позволили обыграть соперника.

Сегодня чилийцы показали нам, что такое уровень индивидуального мастерства — как нужно владеть мячом, открываться, передавать мяч, закрываться, атаковать соперника. Это хорошая школа не только для национальной команды, но и для всего российского футбола.

Для них это был не просто товарищеский, проходной матч — они вышли показать свой уровень и показали его. Класс, мастерство футболистов Чили оказалось выше. За счет этого выигрывали многие эпизоды и создавали проблемы.

А что касается пропущенных голов — в приличной команде таких ошибок быть не должно», — сказал почетный президент РФС.