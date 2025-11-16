  • Спортс
  Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»

Ассистент тренера Бельгии: не сразу вошли в игру в матче с Казахстаном.

Ассистент тренера сборной Бельгии оценил ничью с Казахстаном (1:1) в отборе ЧМ-2026.

«Мы не смогли сразу войти в игру. На адаптацию к покрытию ушло слишком много времени. В первом тайме нам было тяжело, но после перерыва команда собралась и сравняла счет. Как вы видели, мы нанесли очень много ударов по воротам.

Мы не ожидали, что матч начнется так. Предупреждали игроков, но Казахстан использовал свой стиль — быстрый удар и гол в дебюте встречи. Если бы сегодня добыли путевку на чемпионат мира, мы бы праздновали. Но теперь перенесли это на вторник.

У нас есть футболисты, которые только начинают получать игровое время. Это не первый матч, который мы начинаем тяжело. Мы проведем анализ и постараемся устранить ошибки.

У нас был четкий план на игру. Во втором тайме вы его увидели. Отмечу Доку. Ваш вратарь [Темирлан Анарбеков] сегодня также провел сильный матч», — сказал Клод Фишо.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ASnews.kz
