Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией

Сборная Беларуси прервала серию из 11 поражений в отборочных турнирах чемпионата мира.

В субботу команда Карлоса Алоса сыграла в гостях вничью с Данией (2:2).

Антирекордная серия белорусов длилась с 30 марта 2021 года, когда они на выезде были разгромлены Бельгией (0:8).