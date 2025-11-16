Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
Сборная Беларуси прервала серию из 11 поражений в отборочных турнирах чемпионата мира.
В субботу команда Карлоса Алоса сыграла в гостях вничью с Данией (2:2).
Антирекордная серия белорусов длилась с 30 марта 2021 года, когда они на выезде были разгромлены Бельгией (0:8).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Прессбол»
