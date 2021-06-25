«Бавария» поборется за Холанда в 2022-м, если Левандовски уйдет. Норвежца можно будет купить за 75 млн евро, но он хочет в зарубежный топ-клуб

«Бавария» может включиться в борьбу за нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда летом 2022 года.
Мюнхенский клуб попробует приобрести норвежца в случае ухода форварда Роберта Левандовского, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Окружение поляка рассматривает возможность ухода уже в это межсезонье, однако «Бавария» не собирается продавать его сейчас.
Однако через год трансфер Левандовского возможен, и в качестве его преемника мюнхенцы видят именно Холанда.
В 2022 году станет активна опция выкупа нападающего у «Боруссии» за 75 миллионов евро плюс бонусы.
Однако сам Холанд не считает вариант с «Баварией» приоритетным. Он предпочтет перейти в «Реал», «Барселону», «Челси» или другой зарубежный топ-клуб.