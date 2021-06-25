«Бавария» поборется за Холанда в 2022-м, если Левандовски уйдет. Норвежца можно будет купить за 75 млн евро, но он хочет в зарубежный топ-клуб

«Бавария» может включиться в борьбу за нападающего «Боруссии» летом 2022 года.

Мюнхенский клуб попробует приобрести норвежца в случае ухода форварда Роберта Левандовского, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Окружение поляка рассматривает возможность ухода уже в это межсезонье, однако «Бавария» не собирается продавать его сейчас.

Однако через год трансфер Левандовского возможен, и в качестве его преемника мюнхенцы видят именно Холанда.

В 2022 году станет активна опция выкупа нападающего у за 75 миллионов евро плюс бонусы.

Однако сам Холанд не считает вариант с «Баварией» приоритетным. Он предпочтет перейти в , «Барселону», или другой зарубежный топ-клуб.