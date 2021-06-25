Борис Игнатьев: «Зачем настраивать инфраструктуру в сибирских регионах, где большого футбола никогда не было? Делать это повсеместно – ошибка»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о принципах развития футбола в стране.

– Потенциально мы можем играть в разнообразный футбол. Но для этого он должен быть правильно организован. Нужно точно выбирать плодородные регионы для его развития.

– То есть?

– На мой взгляд, настраивать инфраструктуру и создавать школы повсеместно – ошибка. Ну зачем это делать в сибирских регионах, где большого футбола никогда не было?! Где нет футбольных традиций, зато постоянно и успешно развивался биатлон или лыжи.

Пусть на них там и делают акцент, а для футбола нам и традиционно подходящих регионов хватит. Их и надо максимально наполнить инфраструктурой, тренерскими кадрами и возможностями развиваться. Тогда со временем мы сможем приблизиться к большим футбольным странам, – заявил Игнатьев.

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