Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»

И.о. тренера сборной Казахстана высказался об удаление Ислама Чеснокова и о своей желтой карточке в матче отбора ЧМ-2026 против Бельгии (1:1).

«Раньше, когда молодые парни ввязывались в драку, старшие всегда поддерживали. Здесь было то же самое — я защитил ребят. Момент с красной карточкой Чеснокова нужно пересмотреть (хавбек ударил сзади по ноге Жереми Доку – Спортс”).

Когда весь тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, я не мог просто стоять и смотреть. Что именно я сказал их тренеру — не помню. Но они все равно меня не поняли (смеется)», — сказал Талгат Байсуфинов .