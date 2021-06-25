Уэльс – Дания – 0:2. Дольберг сделал дубль. Онлайн-трансляция

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В первом матче 1/8 финала Евро-2020 в Амстердаме играют сборные Уэльса и Дании.

Валлийцы вышли в плей-офф, заняв второе место в группе А, а датчане попали в 1/8 финала со второй строчки в группе В.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными Уэльса и Дании.

Уэльс – Дания 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
26 июня, 19.00, «Йохан Кройфф Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 27 Дольберг, 0:2 – 48 Дольберг.
УэльсУорд, Родон, Дэвис, Мифем, Робертс (Уильямс, 41), Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Рэмзи, Бэйл, Мур (Робертс, 78).
ДанияШмейхель, Ларсен (Бойлесен, 77), Кьер (Андерсен, 77), Кристенсен, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 60), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Вестергор, Дольберг (Корнелиус, 70), Брэйтуэйт.
Предупреждения:
Родон (26), Мур (40), Брукс (80).

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