Уэльс – Дания – 0:2. Дольберг сделал дубль. Онлайн-трансляция

В первом матче 1/8 финала Евро-2020 в Амстердаме играют сборные Уэльса и Дании.
Валлийцы вышли в плей-офф, заняв второе место в группе А, а датчане попали в 1/8 финала со второй строчки в группе В.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными Уэльса и Дании.
- Дата проведения
- 26 июня, 19.00, «Йохан Кройфф Арена»
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Уэльс –
Уорд, Родон, Дэвис, Мифем, Робертс (Уильямс, 41), Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Рэмзи, Бэйл, Мур (Робертс, 78).
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Дания –
Шмейхель, Ларсен (Бойлесен, 77), Кьер (Андерсен, 77), Кристенсен, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 60), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Вестергор, Дольберг (Корнелиус, 70), Брэйтуэйт.