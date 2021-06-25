Уэльс – Дания – 0:2. Дольберг сделал дубль. Онлайн-трансляция

В первом матче 1/8 финала Евро-2020 в Амстердаме играют сборные Уэльса и .

Валлийцы вышли в плей-офф, заняв второе место в группе А, а датчане попали в 1/8 финала со второй строчки в группе В.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными и Дании.

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