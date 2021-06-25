Италия побила рекорд Дино Дзоффа – 1143 минуты без пропущенных голов. Серия держалась 47 лет

Сборная Италии обновила свой рекорд по продолжительности сухой серии в матче Евро-2020 с Австрией.
Не пропустив в основные 90 минут, итальянцы довели серию до 1145 минут. Серия завершилась на отметке в 1168 минут, когда Саша Калайджич забил в дополнительное время.
Предыдущий рекорд установил Дино Дзофф, не пропускавший 1143 минуты подряд с 1972 года по 1974-й. Его серия была прервана в матче с Гаити.
За время нынешней серии в воротах сборной Италии играли 4 голкипера: Джанлуиджи Доннарумма (964 минуты), Сальваторе Сиригу (91), Алессио Краньо (63) и Алекс Мерет (27).