«Реал» может пригласить Левандовского, если Холанд выберет «Баварию» через год. «Мадрид» хочет подписать Мбаппе этим летом

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«Реал» сохраняет интерес к нападающему «Боруссии» Эрлингу Холанду.

Этим летом мадридский клуб хотел бы приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который, как сообщалось ранее, попросил руководство парижан отпустить его.

А через год «Реал» планирует подписать норвежца, которого можно будет купить примерно за 75 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что за Холанда летом 2022 года также намерена побороться «Бавария» в случае ухода Роберта Левандовского.

Если форвард «Боруссии» решит перебраться в Мюнхен, «Реал» может рассмотреть вариант с приглашением поляка.

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