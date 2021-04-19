«Реал» может пригласить Левандовского, если Холанд выберет «Баварию» через год. «Мадрид» хочет подписать Мбаппе этим летом

«Реал» сохраняет интерес к нападающему «Боруссии» .

Этим летом мадридский клуб хотел бы приобрести форварда , который, как сообщалось ранее, попросил руководство парижан отпустить его.

А через год планирует подписать норвежца, которого можно будет купить примерно за 75 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что за Холанда летом 2022 года также намерена побороться в случае ухода Роберта Левандовского.

Если форвард решит перебраться в Мюнхен, «Реал» может рассмотреть вариант с приглашением поляка.