Татьяна Тарасова: «Я бы на месте Черчесова уже сама ушла. Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший матч, а что – худший»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу Sports.ru Евро-2020 ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением, следует ли главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову покинуть пост после Евро-2020.

«Я бы на его месте уже сама ушла. А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший?

Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», – сказала Тарасова.

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