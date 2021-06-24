Татьяна Тарасова: «Я бы на месте Черчесова уже сама ушла. Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший матч, а что – худший»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию поделилась мнением, следует ли главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову покинуть пост после Евро-2020.

«Я бы на его месте уже сама ушла. А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший?

Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», – сказала Тарасова.

Черчесов об 1:4 от Дании: «Это была наша лучшая игра в плане качества и готовности»

Путь Черчесова – издевательство над зрителем, пора уйти