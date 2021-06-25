ЦСКА решил подписать Галояна. Хавбека оставят в команде, а не отдадут в аренду

ЦСКА намерен подписать контракт с полузащитником Артуром Галояном, находящимся на просмотре.
Тренерский штаб высоко оценил потенциал 22-летнего игрока, главный тренер Алексей Березуцкий и его ассистент Григорий Бабаян довольны игрой футболиста.
О подписании контракта должны объявить по окончании сбора. Изначально ЦСКА рассматривал возможность отдать Галояна в аренду в клуб РПЛ, но теперь намерен оставить его в команде.
Галоян в прошлом сезоне выступал за московский «Велес» в Олимп-ФНЛ, в 39 матчах турнира он забил пять мячей.