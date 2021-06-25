ЦСКА решил подписать Галояна. Хавбека оставят в команде, а не отдадут в аренду

ЦСКА намерен подписать контракт с полузащитником , находящимся на просмотре.

Тренерский штаб высоко оценил потенциал 22-летнего игрока, главный тренер и его ассистент довольны игрой футболиста.

О подписании контракта должны объявить по окончании сбора. Изначально ЦСКА рассматривал возможность отдать Галояна в аренду в клуб , но теперь намерен оставить его в команде.

Галоян в прошлом сезоне выступал за московский в Олимп-ФНЛ, в 39 матчах турнира он забил пять мячей.