ЦСКА решил подписать Галояна. Хавбека оставят в команде, а не отдадут в аренду

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ЦСКА намерен подписать контракт с полузащитником Артуром Галояном, находящимся на просмотре.

Тренерский штаб высоко оценил потенциал 22-летнего игрока, главный тренер Алексей Березуцкий и его ассистент Григорий Бабаян довольны игрой футболиста.

О подписании контракта должны объявить по окончании сбора. Изначально ЦСКА рассматривал возможность отдать Галояна в аренду в клуб РПЛ, но теперь намерен оставить его в команде.

Галоян в прошлом сезоне выступал за московский «Велес» в Олимп-ФНЛ, в 39 матчах турнира он забил пять мячей.

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