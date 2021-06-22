Орлов о сборной России: «Игроки размыли титул ЗМС. Только Головин прогрессирует, остальные деградировали»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Геннадий Орлов Евро-2020 Александр Головин Матч ТВ Футбол

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал неудачное выступление сборной России на Евро-2020

«Надо делать новую команду, это очевидно. В 2018 году много игроков получили звание Заслуженных мастеров спорта, вопреки тем критериям, которые есть.

Только один футболист из всей этой группы прогрессирует – это Александр Головин. Остальные деградировали и играют хуже, чем три года назад. Нынешние игроки размыли титул Заслуженного мастера спорта.

Надо, чтобы главный тренер и весь тренерский штаб рассказали нам, как они провели сбор в Австрии и к чему это привело.

У сборной не выстроена игра, нет связок на футбольном поле, полузащитники ничего не создают для нападающих, форварды не помогают полузащите, все разбалансировано. Все вопросы к тренерскому штабу», – сказал Орлов в эфире «Матч Премьер».

Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете

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