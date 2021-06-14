У Роналду 18 голов на Евро и ЧМ. Он догнал Герда Мюллера, до рекорда Клозе один мяч

разгромила Венгрию в стартовом матче на Евро-2020 (3:0).

Дубль сделал нападающий португальцев , который на 87-й минуте реализовал пенальти, а уже в добавленное время забил с передачи Рафы Силвы.

Голы стали для 36-летнего форварда 10-м и 11-м на чемпионатах Европы. Всего же на крупных турнирах сборных (Евро и чемпионатах мира) у него теперь 18 голов (11+7).

По этому показателю португалец догнал экс-нападающего сборной Германии Герда Мюллера (14 голов на ЧМ и 4 – на Евро), с которым делит второе место.

Рекорд принадлежит немцу (19 голов, 16 на чемпионатах мира и 3 – на Евро).

Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории , забив свои 10-й и 11-й голы на турнире и обойдя .