У Роналду 18 голов на Евро и ЧМ. Он догнал Герда Мюллера, до рекорда Клозе один мяч

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Сборная Португалии разгромила Венгрию в стартовом матче на Евро-2020 (3:0).

Дубль сделал нападающий португальцев Криштиану Роналду, который на 87-й минуте реализовал пенальти, а уже в добавленное время забил с передачи Рафы Силвы.

Голы стали для 36-летнего форварда 10-м и 11-м на чемпионатах Европы. Всего же на крупных турнирах сборных (Евро и чемпионатах мира) у него теперь 18 голов (11+7).

По этому показателю португалец догнал экс-нападающего сборной Германии Герда Мюллера (14 голов на ЧМ и 4 – на Евро), с которым делит второе место.

Рекорд принадлежит немцу Мирославу Клозе (19 голов, 16 на чемпионатах мира и 3 – на Евро). 

Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории Евро, забив свои 10-й и 11-й голы на турнире и обойдя Мишеля Платини.

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