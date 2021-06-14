Канделаки о фэйке про отстранение Губерниева: «Хайпиться, нанося ущерб «Матч ТВ», не рекомендую. Рычаги в законодательстве есть»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» отреагировала на появление в сети ее слов об отстранении Дмитрия Губерниева от эфира.

В соцсетях распространился фэйковый скриншот из инстаграма Канделаки – якобы она написала, что Бузова пришла в эфир «Матча» в состоянии алкогольного опьянения, но Губерниев за перепалку с ней все равно будет наказан временным отстранением.

«Увидела тут в «Курятнике», а затем и во многих других каналах настолько бесстыжий фэйк, что посмеялась от души.

Телеграм-канал «Курятник», если что, — это магазин, где за деньги можно поставить все, но есть в списке и те каналы, что до сих пор на дешевые разводки не велись и чернуху за деньги не ставили.

Задам этим «героям пера и шпаги» простой вопрос: админы в перьях, а что за длинный рубль вы НЕ будете освещать? Или всеядность – ваше все?)

Проверить подлинность той или иной сторис – вопрос одного звонка или сообщения моим пиарщикам. Да и интернет, как известно, все помнит.

Если есть желающие посмотреть кэш моего инстаграма – дайте знать. Разумеется, ничего подобного вы там не найдете.

Ну а хайпиться на истории vs , нанося ущерб «Матч ТВ», я не рекомендую никому. Виновников найти несложно, как несложно и привлечь их к ответственности за распространение фейков.

Рычаги в нашем законодательстве, слава богу, есть», – написала Канделаки.

«Вы для меня дно и не мужчина!» Конфликт Бузовой и Губерниева на «Матч ТВ» – со слезами и Карлсоном