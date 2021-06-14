УЕФА открыл дело против Арнаутовича. Он оскорбил этнических албанцев из сборной Северной Македонии

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После матча Евро-2020 между сборными Австрии и Северной Македонии (3:1) УЕФА открыл дело в отношении нападающего Марко Арнаутовича.

Организация сообщила, что для изучения ситуации был назначен инспектор. Он проведет расследования инцидента с участием Арнаутовича, который произошел в матче.

После матча Арнаутовича обвинили в том, что он оскорбил игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулаи, у которого есть албанские корни, и Эзджана Алиоски (как писали СМИ, ему Арнаутович сказал: «Я #### твою албанскую мать»).

Федерация футбола Северной Македонии осудила поведение футболиста. 

«Я не расист!» Арнаутович извинился за оскорбления в адрес игроков сборной Северной Македонии

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