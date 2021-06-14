Календарь РПЛ на сезон-2021/22: «Зенит» – «Спартак» – 12-й и 29-й тур, ЦСКА – «Спартак» – 8-й и 19-й

Российская Премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2021/22.
Сезон стартует 17 июля, когда «Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России. 22 июля пройдут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций
1-й тур
23-26 июля
«Ростов» – «Динамо»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
ЦСКА – «Уфа»
«Локомотив» – «Арсенал»
«Рубин» – «Спартак»
«Нижний Новгород» – «Сочи»
«Урал» – «Краснодар»
«Химки» – «Зенит»
29 июля – ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций
2-й тур
30 июля – 2 августа
«Ростов» – «Зенит»
«Краснодар» – «Химки»
«Крылья Советов» – «Спартак»
ЦСКА – «Локомотив»
«Ахмат» – «Сочи»
«Арсенал» – «Рубин»
«Уфа» – «Динамо»
«Урал» – «Нижний Новгород»
3-4 августа – первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
5 августа – первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций
3-й тур
6-9 августа
«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – «Нижний Новгород»
«Динамо» – ЦСКА
«Сочи» – «Урал»
«Рубин» – «Ахмат»
«Арсенал» – «Крылья Советов»
«Уфа» – «Локомотив»
«Химки» – «Ростов»
Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» пройдут в 12-м (22-25 октября) и 29-м (13-16 мая) турах. ЦСКА и «Спартак» сыграют в 8-м (17-20 сентября) и 19-м турах (25-28 февраля).
«Зенит» примет ЦСКА в 6-м туре (27-29 августа), а ответная игра между клубами состоится в 16-м туре (26-29 ноября). «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 4-м и 27-м турах (29 апреля – 2 мая).
«Локомотив» и ЦСКА сыграют во 2-м (30 июля – 2 августа) и 21-м турах (11-14 марта).
С полным расписанием сезона-2021/22 в РПЛ можно ознакомиться по ссылке.