Календарь РПЛ на сезон-2021/22: «Зенит» – «Спартак» – 12-й и 29-й тур, ЦСКА – «Спартак» – 8-й и 19-й

Российская Премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2021/22.

Сезон стартует 17 июля, когда «Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России. 22 июля пройдут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций

1-й тур

23-26 июля

«Ростов» – «Динамо»

«Крылья Советов» – «Ахмат»

ЦСКА – «Уфа»

«Локомотив» – «Арсенал»

«Рубин» – «Спартак»

«Нижний Новгород» – «Сочи»

«Урал» – «Краснодар»

«Химки» – «Зенит»

29 июля – ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций

2-й тур

30 июля – 2 августа

«Ростов» – «Зенит»

«Краснодар» – «Химки»

«Крылья Советов» – «Спартак»

ЦСКА – «Локомотив»

«Ахмат» – «Сочи»

«Арсенал» – «Рубин»

«Уфа» – «Динамо»

«Урал» – «Нижний Новгород»

3-4 августа – первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

5 августа – первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций

3-й тур

6-9 августа

«Зенит» –

– «Нижний Новгород»

«Динамо» –

«Сочи» – «Урал»

«Рубин» – «Ахмат»

«Арсенал» – «Крылья Советов»

«Уфа» – «Локомотив»

«Химки» – «Ростов»

Матчи между и «Спартаком» пройдут в 12-м (22-25 октября) и 29-м (13-16 мая) турах. ЦСКА и «Спартак» сыграют в 8-м (17-20 сентября) и 19-м турах (25-28 февраля).

«Зенит» примет ЦСКА в 6-м туре (27-29 августа), а ответная игра между клубами состоится в 16-м туре (26-29 ноября). «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 4-м и 27-м турах (29 апреля – 2 мая).

«Локомотив» и ЦСКА сыграют во 2-м (30 июля – 2 августа) и 21-м турах (11-14 марта).

С полным расписанием сезона-2021/22 в можно ознакомиться по ссылке.