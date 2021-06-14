У Олича испортились отношения с гендиректором ЦСКА Бабаевым. У них были разногласия по ключевым вопросам

Стали известны причины увольнения Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
У него были серьезные разногласия с руководством. Как сообщает «Чемпионат», у Олича испортились отношения с Романом Бабаевым.
Изначально гендиректор клуба обещал Оличу, что он будет работать со сборной Хорватии на Евро на групповом этапе, однако потом позиция клуба поменялась. Также хорват был недоволен, что ему не дали пригласить в штаб Элвера Рахимича, вдобавок они не смогли прийти с менеджментом к согласию по селекции.
Окончательно вопрос об уходе Олича решился сегодня, 15 июня. При этом формально контракт еще не расторгнут.