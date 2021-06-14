У Олича испортились отношения с гендиректором ЦСКА Бабаевым. У них были разногласия по ключевым вопросам

Стали известны причины увольнения с поста главного тренера .

У него были серьезные разногласия с руководством. Как сообщает «Чемпионат», у Олича испортились отношения с .

Изначально гендиректор клуба обещал Оличу, что он будет работать со сборной на на групповом этапе, однако потом позиция клуба поменялась. Также хорват был недоволен, что ему не дали пригласить в штаб , вдобавок они не смогли прийти с менеджментом к согласию по селекции.

Окончательно вопрос об уходе Олича решился сегодня, 15 июня. При этом формально контракт еще не расторгнут.