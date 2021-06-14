Олич об уходе из ЦСКА: «Выражаю сожаление. С большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона»

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Покинувший сегодня ЦСКА тренер Ивица Олич попрощался с командой и болельщиками.

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву, и у меня была встреча с руководством клуба.

После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды.

Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона.

Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе.

Желаю всем в ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем», – сказал Олич.

ЦСКА объявил о расставании с хорватом сегодня вечером.

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