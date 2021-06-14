«Барселону» и «Реал» допустят до участия в Лиге чемпионов

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«Барселона» и «Реал» сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

Соответствующие уведомления оба испанских клуба получили от УЕФА. Ранее «Ювентус» также был допущен для участия в турнире.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барсу» и «Юве» могут исключить из ЛЧ в связи с участием в проекте Суперлиги Европы.

Тем не менее в этом месяце стало известно, что разбирательство в отношении «бьянконери» приостановлено, после чего УЕФА уведомил клуб, что тот будет в числе участников ЛЧ в сезоне-2021/22.

В то же время в УЕФА ранее отмечали, что расследование будет возобновлено в будущем. Глава УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что правосудие «всегда наступает».

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