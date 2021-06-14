«Барселона» представила новую форму с крестом Сант-Жорди на груди справа

опубликовала фотографии новой формы.

Домашний комплект каталонского клуба выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах в полоску. Нововведение этого года – появление креста Сант-Жорди справа на груди. Также выделяется цветовая дифференциация шорт.

Техническим спонсором «Барселоны» остается американский экипировщик .

Фото: официальный сайт «Барселоны»

Крест Сант-Жорди – одна из высших наград Каталонии. Им награждают физических и юридических лиц, которые внесли большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры.