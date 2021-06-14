Губерниев об эфире с Бузовой: «Отработал блестяще! Оскорблений с моей стороны не было! А вот Ольга немного разошлась»

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об эфире канала «Матч ТВ» с участием поп-исполнительницы .

«Пересмотрел эфир с Бузовой! Отработал блестяще! Оскорблений никаких с моей стороны не было! Напротив, спрашивал о футболе и театре! А вот Ольга немного разошлась, но как написало привидение Фрекен Бок: «Ну и плюшки! Деньги дерешь, а корицу жалеешь! Берегись!» 😂

Кстати, почему мало кто обсуждает знаменитый футбол Эфроса с Броневым, Далем, Волковым? Как играли у тренера в полузащите Дуров и Миронов, как остро атаковали Яковлева и Печерникова? Колобашкин, обольсти!

Кстати, хорошо, что не спросил в прямом эфире про станцию Дно! Ведь именно туда приехал поезд Николая Второго перед отречением! Подумал, что нынешняя государыня Ольга этого уже не вынесет…🔥 Берегите женщин, как я их берегу…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Вы для меня дно и не мужчина!» Конфликт Бузовой и Губерниева на «Матч ТВ» – со слезами и Карлсоном