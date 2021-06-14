Губерниев об отстранении из-за конфликта с Бузовой: «Не верьте сплетням, еду на эфир»

Теги Сборная России по футболу телевидение Дмитрий Губерниев Евро-2020 Матч ТВ Ольга Бузова Футбол

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опроверг информацию об отстранении от эфира «Матч ТВ» из-за конфликта с поп-исполнительницей Ольгой Бузовой.

Ранее такая информация появилась в соцсетях.

«Еду на эфир! В 21 час и в 12 ночи на «Матч ТВ»! Не верьте слухам и сплетням!

Работаю много, каждый день, завтра в 15:00 обсуждаем сборную России до, во время и после встречи с Финляндией!» – написал Губерниев.

«Вы для меня дно и не мужчина!» Конфликт Бузовой и Губерниева на «Матч ТВ» – со слезами и Карлсоном

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