Губерниев об отстранении из-за конфликта с Бузовой: «Не верьте сплетням, еду на эфир»

Комментатор и телеведущий опроверг информацию об отстранении от эфира из-за конфликта с поп-исполнительницей .

Ранее такая информация появилась в соцсетях.

«Еду на эфир! В 21 час и в 12 ночи на «Матч ТВ»! Не верьте слухам и сплетням!

Работаю много, каждый день, завтра в 15:00 обсуждаем сборную России до, во время и после встречи с Финляндией!» – написал Губерниев.

«Вы для меня дно и не мужчина!» Конфликт Бузовой и Губерниева на «Матч ТВ» – со слезами и Карлсоном