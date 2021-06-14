«Ювентус» не исключат из ЛЧ. УЕФА уведомил клуб об этом

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«Ювентус» сможет принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что туринский клуб могут исключить из турнира в связи с участием в проекте Суперлиги Европы.

Тем не менее в этом месяце стало известно, что разбирательство в отношении «бьянконери» приостановлено, после чего УЕФА уведомил клуб, что тот будет в числе участников ЛЧ в сезоне-2021/22.

В то же время в УЕФА ранее отмечали, что расследование будет возобновлено в будущем. Глава УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что правосудие «всегда наступает».

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