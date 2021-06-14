Роналду – первый футболист, сыгравший на 5 чемпионатах Европы

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Сборная Португалия играет с Венгрией в матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 (0:0, первый тайм).

В стартовом составе португальской команды вышел Криштиану Роналду, для которого это пятый европейский чемпионат в карьере.

36-летний форвард стал первым футболистом, кому покорилась эта отметка. Он дебютировал на первенстве Европы в 2004 году и стал тогда серебряным призером.

Также Роналду играл на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах. На Евро-2016 он стал чемпионом в составе сборной Португалии.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Португалия.

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