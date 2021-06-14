Роналду – первый футболист, сыгравший на 5 чемпионатах Европы

Сборная Португалия играет с Венгрией в матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 (0:0, первый тайм).
В стартовом составе португальской команды вышел Криштиану Роналду, для которого это пятый европейский чемпионат в карьере.
36-летний форвард стал первым футболистом, кому покорилась эта отметка. Он дебютировал на первенстве Европы в 2004 году и стал тогда серебряным призером.
Также Роналду играл на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах. На Евро-2016 он стал чемпионом в составе сборной Португалии.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Португалия.