Роналду – первый футболист, сыгравший на 5 чемпионатах Европы

играет с Венгрией в матче 1-го тура группового раунда (0:0, первый тайм).

В стартовом составе португальской команды вышел , для которого это пятый европейский чемпионат в карьере.

36-летний форвард стал первым футболистом, кому покорилась эта отметка. Он дебютировал на первенстве Европы в 2004 году и стал тогда серебряным призером.

Также Роналду играл на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах. На Евро-2016 он стал чемпионом в составе сборной Португалии.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Португалия.