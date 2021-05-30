💣Олич покинул пост главного тренера ЦСКА. Он возглавил команду в апреле

ушел с должности главного тренера ЦСКА.

Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен .

Причины прекращения сотрудничества с 41-летним специалистом клуб не уточняет.

Хорват возглавил ЦСКА в начале апреля этого года. Под его руководством команда провела девять матчей, одержала четыре победы, потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.

Сезон РПЛ ЦСКА завершил на шестом месте и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки.

8 июня Олич прибыл в расположение сборной Хорватии, в которой он до приглашения в ЦСКА работал ассистентом главного тренера. Сообщалось, что после 13 июня он присоединится к ЦСКА.