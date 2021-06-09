Павлюченкова в финале РГ, Карацев и Веснина не взяли титул, Украину обязали убрать с формы лозунг, Нобелю дали аккредитацию и другие новости

1. Анастасия Павлюченкова мастерски разобралась в полуфинале «Ролан Гаррос» с Тамарой Зиданшек из Словении и пробилась в первый в карьере финал «Большого шлема». Для этого ей пришлось проделать рекордно долгий путь, и она стала седьмой теннисисткой из России, кому это удалось. В решающем матче Павлюченкова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, для которой это тоже дебютный финал.

2. Первый финал РГ оказался для россиян неудачным – Веснина и Карацев проиграли Кравчук и Солсбери в миксте. Аслан взял на себя вину за ошибки в конце матча, но Елена считает, что выход финал – во многом его заслуга.

3. УЕФА обязал Украину убрать фразу «Героям слава!» с формы на Евро-2020, объяснив решение милитаристским подтекстом слогана. Контуры границ, впрочем, на форме остались, поэтому в РФС по-прежнему негодуют. Украинская сторона еще попытается оставить фразу, которая, как заявили в офисе Зеленского, записана в душе каждого украинца, однако у Николая Валуева лозунг вызывает другие чувства.

4. Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020 после вмешательства МИД России. Комментатор «Матча» отметил, что шовинизм по отношению к любой национальности неприемлем, а Тина Канделаки заявила о громкой победе над завистниками. А заступятся ли теперь за журналиста «Чемпионата» Максима Пахомова, которому отказали в аккредитации из-за митинга 4-летней давности?

5. Уже завтра сборная России стартует на Евро матчем против Бельгии. На игру назначен испанский судья Лаос, работавший на финале ЛЧ. Соболев заявил, что наша команда никого не боится, Аленичев призвал смело бежать в атаку, но Черчесов осторожен, день открытых дверей не планируется.

У бельгийцев есть потери: Эден Азар не готов на 100 процентов и останется в запасе, а Кевин де Брюйне вообще не сыграет.

6. Европарламент призывает ЕС приостановить участие Беларуси в международных соревнованиях.

7. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ, одержав в финале уверенную победу над УНИКСом. Это 11-й титул армейцев за 13 сезонов.

8. Кубок Стэнли. «Вегас» вышел в полуфинал, выбив «Колорадо» (4-2, 6:2 в шестом матче). Клуб сыграет в серии за выход в финал в 3-й раз за 4 сезона своей истории.

9. НБА. Плей-офф. 68 очков от Янниса и Миддлтона помогли «Милуоки» одолеть «Бруклин».

10. Трансферы. «МЮ» согласовал контракт с Санчо до 2026 года и начал переговоры с «Боруссией», англичанину готовы платить 350 тысяч фунтов в неделю. Лаксальт будет получать в «Динамо» поменьше, но тоже более чем достойно. А вот Серхио Рамос с опозданием отреагировал на предложение «Реала» и, похоже, остался без контракта.

11. Стерлинг и Хендерсон станут кавалерами ордена Британской империи. Рахим наградят за борьбу с расизмом.

12. Российские спортсмены Илья Иванюк и Анжелика Сидорова победили на третьем этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

13. Вратарь «Атлетико» Ян Облак признан лучшим футболистом сезона в Ла Лиге.

14. В сборной Франции разгорается конфликт – Мбаппе не понравились слова Жиру о том, что ему мало пасуют, после игры с Болгарией. Даже попытки Оливье объясниться молодого форварда «ПСЖ» не успокоили.

15. «Уфа» подаст в суд на Зарему Салихову за слова о Газизове. Иск на миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации клуба.

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