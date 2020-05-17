Павлюченкова – седьмая теннисистка из России, дошедшая до финала «Большого шлема»

Теги Мария Шарапова Светлана Кузнецова Елена Дементьева Динара Сафина Вера Звонарева Анастасия Мыскина Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Теннис

29-летняя Анастасия Павлюченкова на «Ролан Гаррос» впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Она стала первой россиянкой в финале ТБШ после Марии Шараповой, которая дошла до этой стадии на Australian Open-2015.

На «Ролан Гаррос» теннисистки из России не доходили до финала с 2014-го, когда Шарапова выиграла титул.

Всего Павлюченкова стала седьмой россиянкой, добравшейся на «Шлеме» до решающего матча. До нее это делали:

Все они, кроме Звонаревой, играли в финале «Ролан Гаррос». Мыскина, Кузнецова и Шарапова – брали титул.

Павлюченкова – супер! Рассказала про сумасшедших баб, вред ранних успехов и нелюбовь к Америке

Подписывайтесь на наш инстаграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья