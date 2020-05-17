Павлюченкова – седьмая теннисистка из России, дошедшая до финала «Большого шлема»

29-летняя Анастасия Павлюченкова на «Ролан Гаррос» впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».
Она стала первой россиянкой в финале ТБШ после Марии Шараповой, которая дошла до этой стадии на Australian Open-2015.
На «Ролан Гаррос» теннисистки из России не доходили до финала с 2014-го, когда Шарапова выиграла титул.
Всего Павлюченкова стала седьмой россиянкой, добравшейся на «Шлеме» до решающего матча. До нее это делали:
- Шарапова (10 финалов, выиграла пять);
- Светлана Кузнецова (четыре финала, выиграла два);
- Динара Сафина (три финала);
- Вера Звонарева (два финала);
- Елена Дементьева (два финала);
- Анастасия Мыскина (выиграла единственный финал).
Все они, кроме Звонаревой, играли в финале «Ролан Гаррос». Мыскина, Кузнецова и Шарапова – брали титул.
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