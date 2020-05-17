Павлюченкова – седьмая теннисистка из России, дошедшая до финала «Большого шлема»

29-летняя Анастасия Павлюченкова на «Ролан Гаррос» впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Она стала первой россиянкой в финале ТБШ после , которая дошла до этой стадии на Australian Open-2015.

На «Ролан Гаррос» теннисистки из России не доходили до финала с 2014-го, когда Шарапова выиграла титул.

Всего Павлюченкова стала седьмой россиянкой, добравшейся на «Шлеме» до решающего матча. До нее это делали:

Шарапова (10 финалов, выиграла пять);

(четыре финала, выиграла два);

(три финала);

Вера Звонарева (два финала);

(два финала);

Анастасия Мыскина (выиграла единственный финал).

Все они, кроме Звонаревой, играли в финале «Ролан Гаррос». Мыскина, Кузнецова и Шарапова – брали титул.

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