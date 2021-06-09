Павлюченкова впервые вышла в финал «Большого шлема» и вернется в топ-20

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Барбора Крейчикова Мария Саккари Тамара Зиданшек Теннис

Россиянка Анастасия Павлюченкова на «Ролан Гаррос» обыграла Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Всего это будет 21-й финал уровня WTA в карьере россиянки. Последний раз она доходила до решающего матча в октябре 2019-го на Кубке Кремля.

Последний титул Павлюченкова взяла в мае-2018-го в Страсбурге. Всего на ее счету 12 одиночных трофеев.

За счет выступления в Париже россиянка вернется в топ-20.

За титул она сыграет с Барборой Крейчиковой или Марией Саккари.

Павлюченкова – супер! Рассказала про сумасшедших баб, вред ранних успехов и нелюбовь к Америке

Подписывайтесь на наш инстаграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья