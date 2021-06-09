Павлюченкова впервые вышла в финал «Большого шлема» и вернется в топ-20

Россиянка Анастасия Павлюченкова на «Ролан Гаррос» обыграла Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».
Всего это будет 21-й финал уровня WTA в карьере россиянки. Последний раз она доходила до решающего матча в октябре 2019-го на Кубке Кремля.
Последний титул Павлюченкова взяла в мае-2018-го в Страсбурге. Всего на ее счету 12 одиночных трофеев.
За счет выступления в Париже россиянка вернется в топ-20.
За титул она сыграет с Барборой Крейчиковой или Марией Саккари.
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