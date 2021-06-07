Офис Зеленского о форме Украины: «У каждого патриота, слышащего «Слава Украине», на уровне подсознания появляется ответ «Героям слава»

Теги Сборная Украины по футболу УЕФА Sports.ru Евро-2020 игровая форма Политика стиль Владимир Зеленский Футбол

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение УЕФА о необходимости убрать фразу «Героям слава» с формы сборной Украины.

«Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.

Наши футболисты на полях Европы пытаются прославить свою страну. Поэтому лозунг «Слава Украине» на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок.

И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит «Слава Украине», то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ «Героям слава». Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца», – цитирует комментарий украинская Tribuna.com.

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