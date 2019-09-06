Иванюк и Сидорова победили на этапе «Бриллиантовой лиги» во Флоренции

Сегодня во Флоренции прошел третий этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

Россиянин Илья Иванюк занял 1-е место в прыжках в высоту (2,33 м). Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом (4,91 м).

«Бриллиантовая лига»

Флоренция, Италия

Женщины

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,91

2. Ирина Жук (Беларусь) – 4,71

3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,66

Прыжки в длину

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,74

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,82

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,79

Диск

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 68,31

2. Яиме Перес (Куба) – 66,82

3. Кристин Пуденц (Германия) – 64,42

100 м с/б

1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,38

2. Девинн Чарлтон (Багамские острова) – 12,80

3. Эльвира Герман (Беларусь) – 12,85

200 м

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,06

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,58

3. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 22,60

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,44

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,19

3. Джессика Тернер (Великобритания) – 54,79

1500 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.53,63

2. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.53,91

3. Лаура Мюир (Великобритания) – 3.55,91

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33

2. Брендон Старк (Австралия) – 2,33

3. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,33

Ядро

1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,47

2. Армин Синанцевич (Сербия) – 21,60

3. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,71

100 м

1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,08

2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,10

3. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,16

110 м с/б

1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,01

2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,25

3. Вильгельм Белочян (Франция) – 13,31

400 м

1. Энтони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,76

2. Давиде Ре (Италия) – 45,80

3. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 45,93

3000 м с/п

1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.08,54

2. Бикила Тадесе Такеле (Эфиопия) – 8.10,56

3. Мохамед Тиндуфт (Марокко) – 8.11,65

5000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 12.48,45

2. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.49,02

3. Мохаммед Ахмед (Канада) – 12.50,12

ПРИМЕЧАНИЕ: в толкании ядра и метании диска места в топ-3 распределяются по последней попытке.