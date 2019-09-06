Иванюк и Сидорова победили на этапе «Бриллиантовой лиги» во Флоренции

Сегодня во Флоренции прошел третий этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Россиянин Илья Иванюк занял 1-е место в прыжках в высоту (2,33 м). Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом (4,91 м).
«Бриллиантовая лига»
Флоренция, Италия
Женщины
Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,91
2. Ирина Жук (Беларусь) – 4,71
3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,66
Прыжки в длину
1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,74
2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,82
3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,79
Диск
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 68,31
2. Яиме Перес (Куба) – 66,82
3. Кристин Пуденц (Германия) – 64,42
100 м с/б
1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,38
2. Девинн Чарлтон (Багамские острова) – 12,80
3. Эльвира Герман (Беларусь) – 12,85
200 м
1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,06
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,58
3. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 22,60
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,44
2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,19
3. Джессика Тернер (Великобритания) – 54,79
1500 м
1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.53,63
2. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.53,91
3. Лаура Мюир (Великобритания) – 3.55,91
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33
2. Брендон Старк (Австралия) – 2,33
3. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,33
Ядро
1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,47
2. Армин Синанцевич (Сербия) – 21,60
3. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,71
100 м
1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,08
2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,10
3. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,16
110 м с/б
1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,01
2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,25
3. Вильгельм Белочян (Франция) – 13,31
400 м
1. Энтони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,76
2. Давиде Ре (Италия) – 45,80
3. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 45,93
3000 м с/п
1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.08,54
2. Бикила Тадесе Такеле (Эфиопия) – 8.10,56
3. Мохамед Тиндуфт (Марокко) – 8.11,65
5000 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 12.48,45
2. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.49,02
3. Мохаммед Ахмед (Канада) – 12.50,12
ПРИМЕЧАНИЕ: в толкании ядра и метании диска места в топ-3 распределяются по последней попытке.