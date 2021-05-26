УЕФА обязал Украину убрать фразу «Героям слава!» с формы на Евро-2020. Контур границ страны разрешили оставить

Теги Сборная Украины по футболу УЕФА Sports.ru Евро-2020 ООН игровая форма Политика стиль Чемпионат.com Футбол

УЕФА после запроса РФС изучил ситуацию с формой сборной Украины на Евро-2020.

В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган «Слава Украине», нанесенный на воротник, останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом вторую часть слогана – «Героям слава!» – Украина будет должна убрать с формы, потому что полный лозунг несет явный политический смысл.

Украина показала форму на Евро: с контуром границы и нашивкой «Слава Украине». УЕФА говорит, что нарушений нет

«Нарисуем на своей форме территорию Советского Союза». Российские депутаты и бывшие футболисты обсуждают новую форму Украины

Опрос

Кто станет лучшим бомбардиром сборной на Евро?
10413 голосов
Артем Дзюба
2.50 Артем Дзюба
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Денис Черышев
6.00 Денис Черышев
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Александр Головин
7.00 Александр Головин
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Алексей Миранчук
10.00 Алексей Миранчук
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Александр Соболев
18.00 Александр Соболев
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья