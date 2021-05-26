УЕФА обязал Украину убрать фразу «Героям слава!» с формы на Евро-2020. Контур границ страны разрешили оставить

УЕФА после запроса РФС изучил ситуацию с формой сборной Украины на Евро-2020.

В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган «Слава Украине», нанесенный на воротник, останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом вторую часть слогана – «Героям слава!» – Украина будет должна убрать с формы, потому что полный лозунг несет явный политический смысл.

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