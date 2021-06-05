Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. ЦСКА примет УНИКС в 3-м матче серии

Теги результаты ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Баскетбол

В четверг, 10 июня, состоится третий матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА в случае домашней победы над казанским УНИКСом оформит 11-е по счету чемпионство в турнире.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Третий матч

ЦСКА – УНИКС
Дата проведения
10 июня, 19.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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