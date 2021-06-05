Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. ЦСКА примет УНИКС в 3-м матче серии

В четверг, 10 июня, состоится третий матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Московский ЦСКА в случае домашней победы над казанским УНИКСом оформит 11-е по счету чемпионство в турнире.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до 3-х побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 10 июня, 19.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
ЦСКА ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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