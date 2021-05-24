Европарламент призывает ЕС приостановить участие Беларуси в международных соревнованиях

Европарламент призывает Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси.

Об этом говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Евродепутаты выступили за исключение Беларуси из международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет, и приостановку участия национальных команд страны в чемпионатах Европы и мира по всем спортивным дисциплинам, включая Олимпийские игры в Токио, а также международные клубные турниры и мероприятия.

Голосование по резолюции состоится сегодня, 10 июня. Отметим, что документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.

Ранее в Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Он летел на самолете авиакомпании Ryanair рейсом Афины – Вильнюс. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске из-за сообщения о минировании. После посадки Протасевича задержали.