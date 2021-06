«Намекнули, что зря я попался на митинге 4 года назад». Журналисту «Чемпионата» отказали в аккредитации на Евро-2020

Журналист «Чемпионата» Максим Пахомов сообщил, что ему было отказано в аккредитации на Евро-2020.

«Я очень хотел поработать на Евро именно со стадиона. Ладно Европа, хрен с ней – от «Чемпионата» я должен был закрывать оба питерских матча сборной России и, возможно, 1/8 – а там как пойдет.

Все было ок – вовремя подал заявку, ждал середины мая для ответа, забронировал квартиру в Питере и спланировал поездку. Но от УЕФА пришел отказ, причем не на конкретный матч. Отказ в аккредитации на весь турнир.

Коллеге Арустамяну изначально отказали в аккредитации из-за политических разногласий между Арменией и Азербайджаном. Это дико. У меня причина (насколько могу судить из официальных и неофициальных источников) тоже около-политическая.

Ответ УЕФА: мы бы вас аккредитовали, но: «Decision taken by police authorities in countries hosting UEFA EURO 2020 following the result of their background screening processes» («Решение органов полиции из стран, принимающих Евро-2020, принимается на основании проверки бэкграунда»).

И второй ответ: «Have not been accredited due to the fact that the status of the background screening performed by the Russian authorities was «not recommended for accreditation» («Не аккредитован из-за статуса по итогам проверки бэкграунда российскими властями: «Не рекомендован для аккредитации»).

Грубо говоря, отказали мне российские безопасники. Почему? Я стал искать штрафы, какие-то задолженности по налогам, вспоминать свои грехи на Кубке Конфедераций в 2017-м. Ничего.

Посоветовали спросить у знакомых неофициально, дескать, вдруг что-то висит на тебе случайно. И да: намекнули, что зря я четыре (!) года назад попался полиции на митинге (тот самый после фильма [Алексея Навального] «Он вам не Димон»). Да и вообще не надо было туда ходить.

Штраф за тот митинг давно заплачен, никаких проблем с другими аккредитациями (в том же 2017-м) у меня не было, да и никаких пересечений с полицией за все это время тоже. Но сейчас, видимо, вспомнили те «грехи». Да и в соцсетях я не привык молчать: если с чем-то не согласен – могу эмоционально реагировать.

Тут надо еще подчеркнуть, что официально мне никто не говорил: ты поддерживаешь оппозицию, вот и нечего тебе делать на Евро. Только неофициально. Утверждать, что дело точно в этом, я не могу. Но никаких других причин найти мне не удалось.

Сейчас я еду в Питер, где планирую отработать лучше, чем отработал бы со стадиона. Хотя сегодня мне пришел еще один отказ: теперь уже от городского пресс-центра (это нужно для доступа в фанзону). Ну, ничего, все равно прорвемся», – написал Пахомов в телеграм-канале.

