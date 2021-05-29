Облак признан лучшим игроком сезона Ла Лиги

Ла Лига определила лучшего футболиста прошлого сезона.

Награду получил голкипер , выигравший с командой чемпионство.

В минувшем сезоне он провел все 38 матчей в чемпионате Испании, пропустив 25 голов и в 18 играх сохранив ворота сухими.

Ранее 28-летний словенец выиграл трофей Саморы, который вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

Подробно со статистикой выступлений Облака можно ознакомиться здесь.

Полный разбор чемпионского «Атлетико»: Симеоне придумал гибридную схему и преобразил стиль, а разницу сделали Облак, Льоренте и Суарес