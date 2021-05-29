Облак признан лучшим игроком сезона Ла Лиги

Ла Лига определила лучшего футболиста прошлого сезона.
Награду получил голкипер «Атлетико» Ян Облак, выигравший с командой чемпионство.
В минувшем сезоне он провел все 38 матчей в чемпионате Испании, пропустив 25 голов и в 18 играх сохранив ворота сухими.
Ранее 28-летний словенец выиграл трофей Саморы, который вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.
Подробно со статистикой выступлений Облака можно ознакомиться здесь.
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