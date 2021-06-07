РФС: «Форма Украины остается политизированной даже с внесенными изменениями и создает опасный прецедент»

В РФС дали комментарий о решении УЕФА обязать Украину убрать фразу «Героям слава» с формы национальной сборной.

« принял к сведению позицию и частично удовлетворил наш запрос.

При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент», – сообщили в пресс-службе РФС.

Ранее в УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган «Слава Украине», нанесенный на воротник, останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.