РФС: «Форма Украины остается политизированной даже с внесенными изменениями и создает опасный прецедент»

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА РФС Евро-2020 игровая форма Политика стиль ТАСС Футбол

В РФС дали комментарий о решении УЕФА обязать Украину убрать фразу «Героям слава» с формы национальной сборной.

«УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос.

При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент», – сообщили в пресс-службе РФС.

Ранее в УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган «Слава Украине», нанесенный на воротник, останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

Опрос

Кто станет лучшим бомбардиром сборной на Евро?
14828 голосов
Артем Дзюба
2.50 Артем Дзюба
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Денис Черышев
6.00 Денис Черышев
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Александр Головин
7.00 Александр Головин
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Алексей Миранчук
10.00 Алексей Миранчук
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Александр Соболев
18.00 Александр Соболев
Знаешь, кто будет лучшим?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья