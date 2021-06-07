Черчесов о Бельгии: «День открытых дверей в День России устраивать нельзя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча Евро-2020 с Бельгией.
– В Питере будет тяжелейшая игра. И ответственность бешеная – в День России, на своем стадионе, а соперник тяжелейший – Бельгия.
– Я могу сказать, что каждая игра сборной для нас – это День России. Для нас ничего не поменяется, говорю вам это искренне.
– Бельгийцы – фавориты?
– Если брать бумагу – да, но футбол – это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности – это абсолютно разные вещи. 12 июня в 22 часа мы друг против друга и встанем.
– Будем парковать автобус и рассчитывать на шансы? Как когда-то сильно огорчили испанцев.
– Понятно, что силы иногда бывают разные, и сильные стороны у соперников бывают разные. Испанцы и бельгийцы – команды одного класса, но немножко разного стиля. Это надо учитывать.
Понятно, что День открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что все надо учесть, – сказал Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву.