10 июня ЦСКА дома обыграл со счетом 89:81 в третьем матче финала лиги ВТБ-20/21 и завоевал очередной титул, победив 3-0 в серии финалиста Еврокубка.

Таким образом, армейцы стали чемпионами Лиги ВТБ уже в 11 сезонах из 13 в истории турнира.

С момента основания Лиги ВТБ в 2008 году ЦСКА неизменно добирался до финальной стадии. 11 раз армейцы становились чемпионами, и лишь единожды, в 2011 году, уступили в финальном матче Лиги ВТБ «Химкам» со счетом 64:66. В 2020 году сезон не был закончен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в текущем сезоне ЦСКА показал свой худший результат в регулярных чемпионатах Лиги ВТБ, заняв 4-е место. До этого ЦСКА практически всегда занимал первое место на первом этапе (групповом этапе или в регулярке, в зависимости от формата). Исключения – сезон-12/13, когда ЦСКА остался на 2-м месте в группе B, а также сезон-13/14, когда ЦСКА также стал 2-м в группе B после «Химок».

Уэбб на велосипеде, испуганный Холден, тайный бар с сауной. Таким я запомню дом ЦСКА, который скоро снесут