НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Бруклин», «Юта» встретится с «Клипперс»

В четверг, 10 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут 2 матча.
В полуфинале Восточной конференции «Милуоки» Янниса Адетокумбо дома попробует сократить отставание в серии со звездным «Бруклином» Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта (0-2).
Победитель регулярного чемпионата «Юта», взявшая верх в первом матче полуфинала Запада, постарается сохранить преимущество своей площадки в серии с «Клипперс» Пола Джорджа и Кавая Ленарда (1-0).
НБА
Полуфиналы конференций (до 4 побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 11 июня, 02.30, «Fiserv Forum»
«Бруклин» ведет в серии – 2-0
Второй матч
- Дата проведения
- 11 июня, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
«Юта» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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