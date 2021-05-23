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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Бруклин», «Юта» встретится с «Клипперс»

    Теги результаты Клипперс Милуоки Бруклин НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

    В четверг, 10 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут 2 матча.

    В полуфинале Восточной конференции «Милуоки» Янниса Адетокумбо дома попробует сократить отставание в серии со звездным «Бруклином» Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта (0-2).

    Победитель регулярного чемпионата «Юта», взявшая верх в первом матче полуфинала Запада, постарается сохранить преимущество своей площадки в серии с «Клипперс» Пола Джорджа и Кавая Ленарда (1-0).

    НБА

    Плей-офф

    Полуфиналы конференций (до 4 побед)

    Третий матч

    Милуоки – Бруклин
    Дата проведения
    11 июня, 02.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    «Бруклин» ведет в серии – 2-0

    Второй матч

    Юта – Клипперс
    Дата проведения
    11 июня, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    «Юта» ведет в серии – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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