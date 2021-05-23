НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Бруклин», «Юта» встретится с «Клипперс»

В четверг, 10 июня, в рамках второго раунда плей-офф пройдут 2 матча.

В полуфинале Восточной конференции «Милуоки» Янниса Адетокумбо дома попробует сократить отставание в серии со звездным «Бруклином» Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта (0-2).

Победитель регулярного чемпионата «Юта», взявшая верх в первом матче полуфинала Запада, постарается сохранить преимущество своей площадки в серии с Пола Джорджа и Кавая Ленарда (1-0).

НБА

Полуфиналы конференций (до 4 побед)

Третий матч

«Бруклин» ведет в серии – 2-0

Второй матч

«Юта» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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