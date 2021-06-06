«Уфа» подаст в суд на Зарему за слова о Газизове. Иск на миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации клуба

Ростислав Мурзагулов, уходящий с поста председателя совета директоров «Уфы», заявил, что клуб подаст в суд на супругу владельца Леонида Федуна Зарему Салихову.

«Мы подаем в суд на Зарему Салихову. Возмущены ее заявлениями о том, что на момент работы в «Спартаке» руководил еще и «Уфой».

А мы с Шайбековым (экс-гендиректором «Уфы», нынешним исполнительным директором – примечание Sports.ru) тогда чем занимались?! Это ложь.

Мы подадим иск на один миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации нашего клуба. Если выиграем суд, то деньги пойдут в один из благотворительных фондов, которые мы поддерживаем», – заявил Мурзагулов.

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