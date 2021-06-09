Жиру объяснился перед Мбаппе и обнял его после тренировки. Килиан все равно недоволен

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Конфликтную ситуацию между форвардами сборной Франции Килианом Мбаппе и Оливье Жиру пока не удалось разрешить.

Как сообщает RMC Sport, весь день Мбаппе, принявший комментарии партнера на свой счет, был замкнут и делал недовольный вид.

Жиру поговорил с футболистом «ПСЖ» и объяснил ему, что неправильно выразил мысль из-за провокационных вопросов журналиста. Он также уточнил, что не имел в виду действия Мбаппе, сославшись на моменты с участием защитника Бенжамена Павара и хавбека Нголо Канте.

Отмечается, что Мбаппе после диалога продолжил вести себя так же, как и прежде, выражая недовольство на виду у всей команды.

Главный тренер Дидье Дешам обсуждал ситуацию и с обоими игроками, и со всей сборной, однако эффекта пока добиться не удалось. Как не повлияло на настроение Мбаппе и то, что в течение занятия Жиру пасовал ему, а после тренировки даже обнял.

Когда все подумали, что у Франции нет проблем, Жиру обиделся на партнеров, которые ему не пасуют. Мбаппе разозлился и рвался ответить

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