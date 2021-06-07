Стерлинг и Хендерсон станут кавалерами ордена Британской империи. Рахим – за борьбу с расизмом

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Полузащитники сборной Англии Рахим Стерлинг и Джордан Хендерсон удостоятся государственной награды.

Футболисты станут кавалерами ордена Британской империи, сообщает The Sun. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже подписал указ о вручении наград.

Игрок «Манчестер Сити» отмечен за свою борьбу с расизмом, капитан «Ливерпуля» – за организацию фонда помощи врачам в период первой волны коронавируса в апреле 2020 года.

Кавалер ордена Британской империи – низший ранг ордена. Это самый младший орден в британской наградной системе. Последним кавалером ордена среди действующих футболистов стал форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд за свою благотворительную деятельность.

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Игроки АПЛ создали фонд помощи врачам. Это идея Хендерсона, он обзванивал других капитанов

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