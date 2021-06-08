Орлов об аккредитации Арустамяна: «Щелкнули по носу МИД Азербайджана. Рейтинг Нобеля вырастет»

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с аккредитацией журналиста Нобеля Арустамяна на Евро.

«Слава богу, что УЕФА реанимировал Нобеля Арустамяна после наскока Азербайджана. Как можно было журналиста не допускать? Он побывал в Нагорном Карабахе, и это стало поводом его не аккредитовывать на чемпионат Европы. К счастью, это исправили.

Ну это же некорректно. Журналист может побывать в горячих точках, у него же профессия такая. Щелкнули по носу Министерству иностранных дел Азербайджана.

Чего они заработали? Какой авторитет? А рейтинг Нобеля Арустамяна поднимется, это без сомнений», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге».

Нобеля все-таки аккредитовали на Евро-2020. Вопрос решали на уровне МИДа

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