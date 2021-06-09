Де Брюйне пропустит игру с Россией: «Надеюсь сыграть во втором матче. Боль еще есть»

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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне дал понять, что не сыграет против сборной России в 1-м туре групповой стадии Евро-2020.

Хавбек восстанавливается после травмы носа и глазницы.

«Я надеюсь сыграть во втором матче. Я все еще испытываю небольшую боль, но мне уже гораздо лучше. Время от времени приходится носить солнцезащитные очки, но это не всегда возможно», – сказал игрок.

Игра Бельгии с Россией состоится 12 июня. Затем бельгийцам предстоит сыграть с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

Ранее стало известно, что вингер бельгийцев Эден Азар игру с Россией начнет на скамейке запасных.

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