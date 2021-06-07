Премьер-министр Венгрии: «Преклонению колена нет места на стадионах. Венгры преклоняют колено перед Богом, родиной и когда просят руки»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о ситуации, случившейся во время товарищеского матча Венгрии и Ирландии (0:0).

Болельщики в Будапеште освистали футболистов сборной Ирландии, преклонивших колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Преклонение колена мне совершенно не симпатично. Этому нет места на стадионах, спорт – это о другом. Смысл этого жеста определяется культурными особенностями, мы воспринимаем его совсем по-другому.

Венгры преклоняют колено в трех случаях: перед Богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной.

Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого», – заявил политик.

Орбан также ответил на вопрос, нормален ли свист в адрес ирландцев.

«Не провоцируйте хозяина, когда приходите к нему в гости», – ответил премьер-министр.

Жест с коленом расколол Англию и мешает сборной готовиться к Евро: болельщики свистят, политики объявляют бойкот, игроки продолжают